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У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт для боротьби з корупцією

14:03, 30 липня 2024
Законопроєкт покликаний посилити боротьбу з підкупом у міжнародних ділових операціях.
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт для боротьби з корупцією
Джерело фото: Freepik
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У Верховній Раді зареєстровали новий законопроєкт 11443, що має на меті посилити боротьбу з підкупом у міжнародних ділових операціях. 

Пояснюється, що документ спрямований на підвищення відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, що є важливим кроком у зміцненні довіри міжнародної спільноти до України. 

Як наголосив Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, законопроєкт запроваджує в Україні інститут заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за вчинення підкупу іноземних посадових осіб. Це новий інститут для України, проте у таких розвинутих країнах як — США, Франція, Німеччина — це є стандартом.

Законопроєкт передбачає запровадження окремої відповідальності юридичних осіб. Також він встановлює правила застосування заходів кримінально-правового характеру, збільшує розміри штрафів та надає можливість застосування додаткових (нефінансових) заходів, таких як — тимчасові обмеження діяльності юридичних осіб. Окрім того, зміни до Кримінального процесуального кодексу України регламентують здійснення кримінального провадження щодо застосування цих заходів у спеціальному порядку.

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