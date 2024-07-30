У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт для боротьби з корупцією

Законопроєкт покликаний посилити боротьбу з підкупом у міжнародних ділових операціях.

Джерело фото: Freepik

У Верховній Раді зареєстровали новий законопроєкт 11443, що має на меті посилити боротьбу з підкупом у міжнародних ділових операціях.

Пояснюється, що документ спрямований на підвищення відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, що є важливим кроком у зміцненні довіри міжнародної спільноти до України.

Як наголосив Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, законопроєкт запроваджує в Україні інститут заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за вчинення підкупу іноземних посадових осіб. Це новий інститут для України, проте у таких розвинутих країнах як — США, Франція, Німеччина — це є стандартом.

Законопроєкт передбачає запровадження окремої відповідальності юридичних осіб. Також він встановлює правила застосування заходів кримінально-правового характеру, збільшує розміри штрафів та надає можливість застосування додаткових (нефінансових) заходів, таких як — тимчасові обмеження діяльності юридичних осіб. Окрім того, зміни до Кримінального процесуального кодексу України регламентують здійснення кримінального провадження щодо застосування цих заходів у спеціальному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.