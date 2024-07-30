Кабмин утвердил госпрограмму по утверждению национальной и гражданской идентичности до 2028 года

Программа направлена ​​на популяризацию общественно-государственных ценностей Украины.

Кабинет Министров утвердил Государственную целевую социальную программу по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2028 года. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Программа направлена ​​на создание благоприятных условий и налаживание межотраслевого взаимодействия на общегосударственном и региональном уровне для реализации государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности путем национально-патриотического, военно-патриотического воспитания, гражданского образования населения Украины, популяризации общественно-государственных (национальных) ценностей Украины (самобытность, соборность, свобода, достоинство).

«Политика украинской идентичности является приоритетной для Минмолодежи и спорта. Сегодня наши спортсмены демонстрируют мощь всей нации на международной арене Олимпийских игр и показывают нашу свободу к победе. А Государственная программа призвана объединить общество вокруг национальных ценностей внутри страны», – отметил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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