Війна точно закінчиться, це закономірний процес — Кирило Буданов

Кирило Буданов зазначив, що саме зараз в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії держави та людства загалом.

Фото: gur.gov.ua

Війна в Україні, яку розв'язала росія, закінчиться, це процес є закономірним. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час виступу перед випускниками.

Він зазначив, що саме зараз в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії держави та людства загалом.

«Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні», - сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що «будь-який рух вперед зустрічає опір», і, на його думку, це нормально.

«Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути «не гіршими ніж хтось», або «на рівні з провідними», ні - тільки номером один», - зазначив він.

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