В одеській Аркадії сталася масова бійка: учасників затримала поліція, відео

Учасникам бійки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

У суботу, 27 липня, біля одного з розважальних закладів в одеській Аркадії між компаніями незнайомців виникла масова бійка. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

Зазначається, що правоохоронці припинили протиправні дії зловмисників, які мали ознаки спʼяніння.

«Сімох молодиків віком від 20-ти до 23-х років поліцейські доставили до підрозділу поліції для зʼясування всіх обставин події. Всі вони з однієї компанії, причину та мотиви бійки пояснювати відмовилися. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення інших учасників інциденту», - заявили у поліції.

Слідчі кваліфікували їх дії за ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Згідно з чинним законодавством фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідство триває.

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