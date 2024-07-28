Война точно закончится, это закономерный процесс, — Кирилл Буданов

Кирилл Буданов отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

Фото: gur.gov.ua

Война в Украине, которую развязала россия, закончится, это процесс закономерный. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, выступая перед выпускниками.

Он отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

«Война точно окончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные», - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что «любое движение вперед встречает сопротивление», и, по его мнению, это нормально.

«Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните – вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть «не хуже, чем кто-то», или «на уровне с ведущими», нет – только номером один», - отметил он.

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