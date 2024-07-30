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Война в Украине закончится в 2025 году, — премьер Грузии Кобахидзе

14:17, 30 июля 2024
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, война в Украине закончится в следующем году, а исход не будет зависеть от того, кто прийдет ко власти в США.
Война в Украине закончится в 2025 году, — премьер Грузии Кобахидзе
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Война в Украине закончится уже в 2025 года. Этот исход не будет зависеть от того, кто прийдет в Белый дом в США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi

Говоря о выборах в США глава грузинского правительства заявил, что Тбилиси будет уважать любой выбор Вашингтона и готов сотрудничать с любой администрацией Белого дома, которая вскоре сформируется. Разница лишь в том, закончится война раньше или позже.

«В любом случае, я думаю, что война закончится в следующем году, будь то та или иная администрация, и именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то «демократ» или «республиканец». США — наш стратегический партнер, и мы находимся в режиме ожидания. Главное, что мы видим следующие шаги. Если будут встречные шаги, то, конечно, ничто не помешает возобновить отношения», — сказал Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что война в стране будет продолжаться и в 2025 году, поэтому Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Об этом он сказал интервью «РБК-Украина».

Он напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 24 года, но этот прогноз не реализовался.

«Сейчас мы постоянно проговариваем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и нам нужно иметь буфер», - сказал министр, оценив дополнительные потребности на 2025 год в 12-15 млрд долларов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что война в Украине закончится, это процесс закономерный. 

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план действий по достижению мира в стране будет готов к концу ноября.

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