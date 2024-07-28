Украина подготовит мирный план к концу ноября – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что «терпение, поддержка и дипломатическое давление – вот три фактора для справедливого завершения войны».

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план действий по достижению мира в стране будет готов к концу ноября. Об этом он сказал в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK.

Глава государства подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока россия продолжает оккупировать украинскую территорию.

«Президент заявил, что Киев начнет детальные дискуссии с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. Он сообщил, что создаст план действий по достижению мира до конца ноября», – пишет NHK.

«Терпение, поддержка и дипломатическое давление – вот три фактора для справедливого завершения войны…

Если США и европейские страны сохранят единство, это будет дополнительным давлением и покажет Москве, что у него нет никакого шанса», – сказал Зеленский.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что война в Украине закончится, это процесс закономерный.

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