Компания Apple подписала обязательство по разработке безопасного и заслуживающего доверия ИИ

Обязательство требует, чтобы разработчики ИИ проводили проверку безопасности моделей перед запуском с использованием Red Team и делились результатами с общественностью

Фото: intime.com.ua

Компания Apple подписала добровольное обязательство правительства США по разработке безопасного, надежного и заслуживающего доверия искусственного интеллекта. Ранее аналогичное обязательство подписали 15 других разработчиков ИИ-сервисов, включая Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft и OpenAI. Об этом сообщили на официальном сайте Белого дома.

Правила правительства по разработке генеративного ИИ были представлены в июле 2023 года. В то время Apple не раскрывала, насколько глубоко она планирует внедрить ИИ в iOS, поэтому не подписывала обязательство. Тем не менее, компания заявила, что делает ставку на ИИ, в ходе WWDC в июне.

Обязательство требует, чтобы разработчики ИИ проводили проверку безопасности моделей перед запуском с использованием Red Team и делились результатами с общественностью. Тестирование должно охватывать риски для общества и национальной безопасности, такие как разработка биологического оружия, кибератаки и так далее. Информацией о рисках ИИ компании обязуются делиться с друг другом и с регуляторами.

Второе требование заключается в том, чтобы разработка ИИ-моделей велась в безопасных средах, и доступ к моделей был у как можно меньшего числа сотрудников. Наконец, компании обязуются разрабатывать системы маркировки контента, такие как водяные знаки, чтобы пользователи могли определять контент, созданный ИИ.

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