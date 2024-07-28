В Сумской области будут судить депутата и предпринимательницу, которые разворовывали бюджетные средства

Злоумышленники завладели 1,5 млн. грн, которые были выделены на ликвидацию последствий боевых действий.

Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительные акты в отношении начальника Дочернего предприятия, также депутата одного из городских советов Сумской области, по факту завладения 1 млн 553 тыс. грн путем служебного подлога, легализации доходов и незаконном хранении боеприпасов.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, за пособничество начальнику ГП в совершении указанных преступлений будут судить также предпринимательницу.

В 2022 году между начальником Дочернего предприятия и Сумской областной военной администрацией заключен договор на замену оконных и дверных блоков в многоквартирных жилых домах Сумского района, поврежденных из-за вражеских обстрелов.

В дальнейшем начальник Дочернего предприятия к ремонтным работам привлек свою родственницу, которая в качестве директора общества с ограниченной ответственностью реализовала ему по завышенной цене оконные и дверные металлопластиковые блоки, а затем уже как физическое лицо-предприниматель осуществляло технический надзор на объекте и подписало акты выполненных работ.

Согласно выводу экспертов, таким образом начальник Дочернего предприятия при пособничестве своей родственницы завладел 1 млн. 553 грн., выделенными на ликвидацию последствий боевых действий.

Полученные преступным путем средства обвиняемые перечислили ряду подконтрольных хозяйствующих субъектов, тем самым легализовав их.

Более того, во время обыска у депутата изъято 450 патронов, 4 корпуса гранат и 4 запала, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.