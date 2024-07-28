Как будут отключать свет 29 июля: ответ «Укрэнерго»

В понедельник графики отключений электроэнергии будут применяться с 16:00 до конца суток.

В понедельник, 29 июля, графики почасовых отключений электроэнергии планируют применять с вечера. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что графики почасовых отключений электроэнергии завтра будут применять с 16:00 до 24:00 — одна очередь.

Также там подчеркивают, что в другие часы будет без ограничений.

Напомним, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Ранее сообщалось, что правительство запретило выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с рф и Беларусью.

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