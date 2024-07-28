Практика судов
  1. В Украине

Требовали взятки и «подарки» за победу в тендере: в Тернопольской области разоблачили чиновников

20:25, 28 июля 2024
В одном из эпизодов злоумышленники настаивали на получении от субъекта хозяйственной деятельности 5000 долларов за победу в тендере.
Требовали взятки и «подарки» за победу в тендере: в Тернопольской области разоблачили чиновников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Тернопольской области полицейские сообщили о подозрении группе должностных лиц, которые требовали у предпринимателей взятки за победу в тендере.

Правоохранители установили, что 39-летняя чиновник районной государственной администрации организовала коррупционную схему вымогательства с предпринимателей денежных средств и «подарков» за помощь в решении вопросов, входящих в ее компетенцию. Для реализации преступных планов женщина привлекла нескольких сообщников из должностных лиц и предпринимателей местного уровня.

Фигуранты, пользуясь служебными полномочиями по координации деятельности и контроля за работой предприятий и организаций в городе, за вознаграждение в 5000 долларов обещали местному предпринимателю оказать содействие в победе в объявленном тендере на аренду коммунального имущества территориального общества — части нежилого помещения, общая площадь которого метров. По словам участников преступной группы, полученные средства будут направлены в бюджет города для его развития.

В дальнейшем члены группировки выдвинули победителю публичных закупок условия в необходимости получения дальнейших «подарков» для беспрепятственного ведения бизнеса. Среди прочего, предприниматель предоставил злоумышленникам сотни литров горючего, сертификат на отдых в гостиничном комплексе и 160 000 грн. неправомерной выгоды для принятия положительного решения горсовета относительно зачисления стоимости проведенных предпринимателем ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы.

23 июля полицейские задержали должностное лицо райгосадминистрации во время получения очередного подарочного сертификата стоимостью 25 тыс. грн. Ранее документировано получение фигуранткой подарочного сертификата на отдых общей стоимостью 30 000 гривен. Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На основании собранных доказательств замглавы районной государственной администрации, а также трем должностным лицам органов местного самоуправления сообщено о подозрении.

Организатору «схемы» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн и вынесено решение об отстранении ее от занимаемой должности на время досудебного расследования.

Для других участников преступной группы решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к требованию денежных средств с местных предпринимателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Для привлечения военнослужащего к ответственности необязательно проводить служебное расследование – Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об отсутствии необходимости проведения служебного расследования для привлечения военнослужащего к ответственности.

Вносили ложные данные в Реестр военнообязанных «Оберег» – суды рассматривают уголовные дела в отношении работников ТЦК

На рассмотрении судов находится ряд производств в отношении работников ТЦК, которые вносили в Реестр военнообязанных «Оберег» ложные данные по военнообязанным.

Суд отменил штраф ТЦК за то, что мужчина не предъявил военно-учетный документ, потому что в Реестре «Оберег» были данные о его пребывании на учете

ТЦК наложил штраф 17 тысяч грн на мужчину за то, что тот не показал свой военно-учетный документ, но в этом же постановлении ТЦК отметил, что по данным Реестра «Оберег» мужчина состоит на учете – что решил суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду