Требовали взятки и «подарки» за победу в тендере: в Тернопольской области разоблачили чиновников

В одном из эпизодов злоумышленники настаивали на получении от субъекта хозяйственной деятельности 5000 долларов за победу в тендере.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Тернопольской области полицейские сообщили о подозрении группе должностных лиц, которые требовали у предпринимателей взятки за победу в тендере.

Правоохранители установили, что 39-летняя чиновник районной государственной администрации организовала коррупционную схему вымогательства с предпринимателей денежных средств и «подарков» за помощь в решении вопросов, входящих в ее компетенцию. Для реализации преступных планов женщина привлекла нескольких сообщников из должностных лиц и предпринимателей местного уровня.

Фигуранты, пользуясь служебными полномочиями по координации деятельности и контроля за работой предприятий и организаций в городе, за вознаграждение в 5000 долларов обещали местному предпринимателю оказать содействие в победе в объявленном тендере на аренду коммунального имущества территориального общества — части нежилого помещения, общая площадь которого метров. По словам участников преступной группы, полученные средства будут направлены в бюджет города для его развития.

В дальнейшем члены группировки выдвинули победителю публичных закупок условия в необходимости получения дальнейших «подарков» для беспрепятственного ведения бизнеса. Среди прочего, предприниматель предоставил злоумышленникам сотни литров горючего, сертификат на отдых в гостиничном комплексе и 160 000 грн. неправомерной выгоды для принятия положительного решения горсовета относительно зачисления стоимости проведенных предпринимателем ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы.

23 июля полицейские задержали должностное лицо райгосадминистрации во время получения очередного подарочного сертификата стоимостью 25 тыс. грн. Ранее документировано получение фигуранткой подарочного сертификата на отдых общей стоимостью 30 000 гривен. Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На основании собранных доказательств замглавы районной государственной администрации, а также трем должностным лицам органов местного самоуправления сообщено о подозрении.

Организатору «схемы» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн и вынесено решение об отстранении ее от занимаемой должности на время досудебного расследования.

Для других участников преступной группы решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к требованию денежных средств с местных предпринимателей.

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