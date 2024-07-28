В Укрэнерго заявили, что все энергокомпании работают над подготовкой к отопительному сезону

У каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.

Фото: unn.ua

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

«Все энергетики, все энергокомпании и Укрэнерго здесь не исключение. Очень интенсивно без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону», – сказал он.

По словам Кудрицкого, у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.

Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.

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