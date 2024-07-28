«Я знаю, что никогда не смог бы поддержать Трампа», — опубликована переписка Джея Ди Вэнса и его однокурсницы-трансгендера

Однокурсница Джея Ди Вэнса, нынешнего кандидата Дональда Трампа на должность вице-президента, поделилась со СМИ перепиской с ним.

Издание The New York Times опубликовало переписку Джей Ди Вэнса, нынешнего кандидата Дональда Трампа на должность вице-президента США, и его однокурсницы-трансгендера.

Бывшая однокурсница Вэнса поделилась с изданием доступом к переписке, газета опубликовала цитаты из примерно 90 электронных писем. Несмотря на то, что уже ранее было известно, что политические убеждения Вэнса менялись, публикация может стать поводом для скандала во время предвыборной кампании.

Электронные письма относятся к периоду между 2014 и 2017 годами, когда Вэнс изучал право в Йельском университете. Они показывают: Вэнс не только радикально изменил свое мнение о Трампе, но и когда-то имел в качестве близкого друга трансгендерную персону. Этот факт может вызвать споры в рядах Республиканской партии, где Вэнс считается убежденным консерватором.

«Письма дополняют существующий массив доказательств, показывающих, как г-н Вэнс превратился из убежденного противника бывшего президента Дональда Трампа в его кандидата», — пишет издание.

Главные цитаты из переписки, которые приводит издание:

«Я ненавижу полицию», — написал Вэнс в 2014 году после того, как офицер застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне. Он написал: «Когда я вижу, сколько негативного опыта общения с полицией было у меня самого, я не могу представить, через что проходит чернокожий парень.

Когда в 2015 году Дональд Трамп впервые выдвинул свою кандидатуру и высказывался, среди прочего, против мусульманских иммигрантов, Вэнс написал своей подурге: «Я потрясен риторикой Трампа. Я всегда знал, что люди верят в безумное дерьмо. И всегда находились демагоги, готовые воспользоваться людьми, которые верят в безумное дерьмо».

За два месяца до победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года Вэнс написал: «Чем больше белых людей захотят проголосовать за Трампа, тем больше будут страдать черные».

«Человек, достойный морального порицания», — так в 2016 году Вэнс называл Трампа. «Я знаю, что никогда не смогу поддержать Трампа, если это действительно будет иметь значение», — писал он.

Ранее Дональд Трамп избрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса своим напарником, который будет баллотироваться на должность вице-президента.

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