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«Я знаю, що ніколи не зміг би підтримати Трампа», — опубліковано листування Джей Ді Венса та його однокурсниці-трансгендера

17:43, 28 липня 2024
Однокурсниця Джей Ді Венса, нинішнього кандидата Дональда Трампа на посаду віце-президента, поділилася зі ЗМІ листуванням із ним.
«Я знаю, що ніколи не зміг би підтримати Трампа», — опубліковано листування Джей Ді Венса та його однокурсниці-трансгендера
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Видання The New York Times опублікувало листування Джей Ді Венса, нинішнього кандидата Дональда Трампа на посаду віце-президента США та його однокурсниці-трансгендера.

Колишня однокурсниця Венса поділилася з виданням доступом до листування, газета опублікувала цитати приблизно з 90 електронних листів. Незважаючи на те, що раніше було відомо, що політичні переконання Венса змінювалися, публікація може стати приводом для скандалу під час передвиборчої кампанії.

Електронні листи відносяться до періоду між 2014 та 2017 роками, коли Венс вивчав право в Єльському університеті. Вони показують: Венс не тільки радикально змінив свою думку про Трампа, а й колись мав як близький друг трансгендерну персону. Цей факт може викликати суперечки у лавах Республіканської партії, де Венс вважається переконаним консерватором.

«Листи доповнюють існуючий масив доказів, що показують, як пан Венс перетворився з переконаного противника колишнього президента Дональда Трампа на його кандидата», - пише видання.

Головні цитати з листування, які наводить видання:

«Я ненавиджу поліцію», - написав Венс у 2014 році після того, як офіцер застрелив 18-річного афроамериканця Майкла Брауна у Фергюсоні. Він написав: «Коли я бачу, скільки негативного досвіду спілкування з поліцією було в мене самого, я не можу уявити, через що проходить чорношкірий хлопець».

Коли 2015 року Дональд Трамп вперше висунув свою кандидатуру і висловлювався, серед іншого, проти мусульманських іммігрантів, Венс написав своїй подузі: «Я вражений риторикою Трампа. Я завжди знав, що люди вірять у шалене лайно. І завжди були демагоги, готові скористатися людьми, які вірять у божевільне лайно».

За два місяці до перемоги Трампа на виборах у листопаді 2016 року Венс написав: «Чим більше білих людей захочуть проголосувати за Трампа, тим більше страждатимуть чорні».

 «Людина, гідна морального осуду», — так 2016 року Венс називав Трампа. «Я знаю, що ніколи не зможу підтримати Трампа, якщо це дійсно буде мати значення», - писав він.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, який балотуватиметься на посаду віцепрезидента. 

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