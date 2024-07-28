Повірка лічильників води: за чий рахунок і як часто здійснюється

Держпродспоживслужба пояснила всі нюанси здійснення повірки лічильників води.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів роз’яснила питання повірки лічильників води.

Як часто потрібно здійснювати повірку лічильників води?

Всі засоби обліку, в тому числі і води, повинні своєчасно проходити метрологічну повірку, з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів. Для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки і в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки.

Хто має право здійснювати повірку лічильників води?

Повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації можуть проводити тільки уповноважені організації:

- наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

- наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

За чий рахунок має здійснюється зазначена повірка?

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.

Як фіксуються результати повірки лічильників води?

Відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів:

- позитивні результати повірки лічильників засвідчують відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку за встановленою формою;

- для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність.

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