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Поверка счетчиков воды: за чей счет и как часто осуществляется

21:40, 28 июля 2024
Госпродслужба пояснила все нюансы осуществления поверки счетчиков воды.
Поверка счетчиков воды: за чей счет и как часто осуществляется
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Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разъяснила вопросы поверки счетчиков воды.

Как часто нужно производить поверку счетчиков воды?

Все средства учета, в том числе и воды, должны своевременно проходить метрологическую поверку, с учетом установленных межверочных интервалов. Для счетчиков воды установлен межверочный интервал 4 года и в паспорте узла учета или личном кабинете потребителя на официальном веб-портале поставщика услуги должна быть указана дата поверки.

Кто имеет право производить поверку счетчиков воды?

Поверку находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники могут проводить только уполномоченные организации:

- научные метрологические центры, имеющие международно признанные калибровочные и измерительные возможности по соответствующим видам и подвидам измерений и/или с применением национальных эталонов;

- научные метрологические центры, метрологические центры и поверочные лаборатории, уполномоченные на поверку соответствующих средств.

За чей счет должна производиться указанная поверка?

Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности" определено, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) узлов учета, обеспечивающих индивидуальный учет потребления тепловой энергии и воды в квартирах (помещениях) дома, осуществляются за счет владельцев таких узлов учета, если иное не установлено договором.

Как фиксируются результаты поверки счетчиков воды?

В соответствии с Порядком проведения поверки находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники и оформления ее результатов:

- положительные результаты поверки счетчиков свидетельствуют отражением поверочного клейма на средстве измерительной техники или записью с отпечатком поверочного клейма в соответствующем разделе эксплуатационных документов и/или оформляют свидетельство о поверке по установленной форме;

- для счетчиков, которые признаны по результатам поверки не соответствующими установленным требованиям, оформляют справку о непригодности.

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