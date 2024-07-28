В Укренерго заявили, що всі енергокомпанії працюють над підготовкою до опалювального сезону

У кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.

Фото: unn.ua

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

«Всі енергетики, всі енергокомпанії і «Укренерго» тут не виключення. Дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону», - сказав він.

За словами Кудрицького, у кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.

Однак він підкреслив, що варто також не забувати про можливість нових обстрілів.

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