Як відключатимуть світло 29 липня: відповідь «Укренерго»

У понеділок графіки відключень електроенергії застосовуватимуть з 16:00 і до кінця доби.

У понеділок, 29 липня, графіки погодинних відключень електроенергії планують застосовувати з вечора. Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

Зазначається, що графіки погодинних відключень електроенергії завтра застосовуватимуть з 16:00 до 24:00 — одна черга.

Також там наголошують, що у інші години буде без обмежень.

Нагадаємо, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Раніше повідомлялося, що уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і Білоруссю.

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