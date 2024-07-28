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На Сумщині судитимуть депутата та підприємицю, які розкрадали бюджетні кошти

21:02, 28 липня 2024
Зловмисники заволоділи 1,5 млн грн, які були виділені на ліквідацію наслідків бойових дій.
На Сумщині судитимуть депутата та підприємицю, які розкрадали бюджетні кошти
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Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальні акти стосовно начальника Дочірнього підприємства, який також є депутатом однієї з міських рад Сумської області, за фактом заволодіння 1 млн 553 тис. грн шляхом службового підроблення, легалізації доходів та незаконному зберіганні боєприпасів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, за пособництво начальникові ДП у вчинені зазначених злочинів судитимуть також підприємицю.

У 2022 році між начальником Дочірнього підприємства та Сумською обласною військовою адміністрацією укладено договір на заміну віконних та дверних блоків у багатоквартирних житлових будинках Сумського району, що були пошкоджені через ворожі обстріли.

У подальшому начальник Дочірнього підприємства до ремонтних робіт залучив свою родичку, яка як директор товариства з обмеженою відповідальністю реалізувала йому за завищеною ціною віконні та дверні металопластикові блоки, а потім вже як фізична особа-підприємець здійснювала технічний нагляд на об’єкті та підписала акти виконаних робіт.

Відповідно до висновку експертів, у такий спосіб начальник Дочірнього підприємства за пособництва своєї родички заволодів 1 млн 553 грн, виділеними на ліквідацію наслідків бойових дій.

Отримані злочинним шляхом кошти обвинувачені перерахували низці підконтрольних суб’єктів господарювання, тим самим легалізувавши їх.

Більш того, під час обшуку в депутата вилучено 450 патронів, 4 корпуси гранат та 4 запали, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

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