Практика судів
  1. У світі

Компанія Apple підписала зобов'язання з розробки безпечного і гідного довіри ШІ

21:20, 28 липня 2024
Зобов'язання вимагає, щоб розробники ШІ проводили перевірку безпеки моделей перед запуском з використанням Red Team та ділилися результатами із громадськістю.
Компанія Apple підписала зобов'язання з розробки безпечного і гідного довіри ШІ
Фото: intime.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple підписала добровільне зобов'язання уряду США з розробки безпечного, надійного і гідного довіри штучного інтелекту. Раніше аналогічне зобов'язання підписали 15 інших розробників сервісів ШІ, включаючи Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft та OpenAI. Про це повідомили на офіційному сайті Білого дому.

Правила уряду з розробки генеративного ШІ були представлені у липні 2023 року. На той час Apple не розкривала, наскільки глибоко вона планує впровадити ШІ в iOS, тому не підписувала зобов'язання. Проте компанія заявила, що робить ставку на ШІ, в ході WWDC в червні.

Зобов'язання вимагає, щоб розробники ШІ проводили перевірку безпеки моделей перед запуском з використанням Red Team та ділилися результатами із громадськістю. Тестування має охоплювати ризики для суспільства та національної безпеки, такі як розробка біологічної зброї, кібератаки тощо. Інформацією про ризики ШІ компанії зобов'язуються ділитися один з одним і з регуляторами.

Друга вимога полягає в тому, щоб розробка моделей ШІ велася в безпечних середовищах, і доступ до моделей був у якомога меншої кількості співробітників. Ще компанії зобов'язуються розробляти системи маркування контенту, такі як водяні знаки, щоб користувачі могли визначати контент, створений ШІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Для притягнення військовослужбовця до відповідальності необов’язково проводити службове розслідування – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про відсутність необхідності проведення службового розслідування для притягнення військовослужбовця до відповідальності.

Вносили неправдиві дані до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – суди розглядають кримінальні справи щодо працівників ТЦК

На розгляді судів знаходиться низка проваджень щодо працівників ТЦК, які вносили до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» неправдиві дані стосовно військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду