Компанія Apple підписала зобов'язання з розробки безпечного і гідного довіри ШІ

Зобов'язання вимагає, щоб розробники ШІ проводили перевірку безпеки моделей перед запуском з використанням Red Team та ділилися результатами із громадськістю.

Фото: intime.com.ua

Компанія Apple підписала добровільне зобов'язання уряду США з розробки безпечного, надійного і гідного довіри штучного інтелекту. Раніше аналогічне зобов'язання підписали 15 інших розробників сервісів ШІ, включаючи Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft та OpenAI. Про це повідомили на офіційному сайті Білого дому.

Правила уряду з розробки генеративного ШІ були представлені у липні 2023 року. На той час Apple не розкривала, наскільки глибоко вона планує впровадити ШІ в iOS, тому не підписувала зобов'язання. Проте компанія заявила, що робить ставку на ШІ, в ході WWDC в червні.

Зобов'язання вимагає, щоб розробники ШІ проводили перевірку безпеки моделей перед запуском з використанням Red Team та ділилися результатами із громадськістю. Тестування має охоплювати ризики для суспільства та національної безпеки, такі як розробка біологічної зброї, кібератаки тощо. Інформацією про ризики ШІ компанії зобов'язуються ділитися один з одним і з регуляторами.

Друга вимога полягає в тому, щоб розробка моделей ШІ велася в безпечних середовищах, і доступ до моделей був у якомога меншої кількості співробітників. Ще компанії зобов'язуються розробляти системи маркування контенту, такі як водяні знаки, щоб користувачі могли визначати контент, створений ШІ.

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