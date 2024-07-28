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Україна підготує мирний план до кінця листопада – Володимир Зеленський

19:31, 28 липня 2024
Володимир Зеленський заявив, що «терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни».
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план дій для досягнення миру в країні буде готовим до кінця листопада. Про це він сказав в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії NHK.

Глава держави наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

«Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада», – пише NHK.

«Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни…

Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу», - сказав Зеленський.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що війна в Україні закінчиться, це процес є закономірним.

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