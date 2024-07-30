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В Одессе 37-летний наркокондитер продавал выпечку с наркотиками за криптовалюту

21:07, 30 июля 2024
В Одессе задержали наркоторговца, который маскировал запрещенные вещества под кондитерские изделия.
В Одессе 37-летний наркокондитер продавал выпечку с наркотиками за криптовалюту
Источник фото: od.npu.gov.ua
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Полицейские в Одессе задержали 37-летнего местного жителя, который длительное время занимался наркобизнесом. Запрещенные вещества он доставлял клиентам с помощью посылок, маскируя их под кондитерские изделия и декоративные свечи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Мужчина получал деньги за свою деятельность через криптокошелек. За каждую успешную сделку он получал около 12 долларов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что злоумышленник, ранее судимый за наркопреступления, по указанию неизвестных лиц сбывал наркотические средства и психотропные вещества не только в Одессе, но и по всей Украине. Клиентами были жители Киевской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Для сокрытия своей незаконной деятельности он отправлял посылки под вымышленными именами. Полицейские задокументировали семь таких сделок, а также изъяли образцы товара, который оказался особо опасным наркотическим средством - каннабисом, и психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом.

Во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты емкости с веществами растительного происхождения, электронные весы, вакууматоры, мобильный телефон, стартовые пакеты мобильных операторов и экспресс-накладные почтовых отправлений. Все изъятые вещества были направлены на экспертизу для определения веса и их принадлежности к наркотическим.

Под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Его действия квалифицируются как незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, полицейские работают над установлением канала поставки запрещенных веществ и других лиц, причастных к этому наркоторговцу.

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