Военный билет с QR-кодом теперь доступен на портале Дія

На портале Дія теперь можно получить военный билет с QR-кодом.

Получить военно-учетный документ с QR-кодом с 30 июля можно на портале Дія

«Цифровизируем, чтобы вы получали документы в несколько кликов — без визитов в учреждения и очереди. Военно-учетный документ с QR-кодом необходим во многих жизненных ситуациях от трудоустройства до прохождения проверки на блокпостах.

Теперь вы можете сформировать его на портале Дія и при необходимости распечатать.

Документ из Дії имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажное или приложение Резерв+. Так каждый может проверить корректность информации в реестре Оберег, в частности, о бронировании», - пояснили в государственном предприятии «Дія».

Как получить документ

Авторизируйтесь на портале Дія сервис. Выберите «Военно-учетный документ».

Затем подайте заявление и подпишите заявление электронной подписью.

«Это все, в течение 10 минут получите документ в кабинет гражданина" - указали в ГП «Дія».

Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством обороны с помощью проекта «Поддержка цифровой трансформации», финансируемого Агентством США (USAID) и UK Dev.

Автор: Наталья Мамченко

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