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У Дрездені впала частина мосту через Ельбу

11:58, 11 вересня 2024
Обвалення спричинило зупинку руху через міст, а також заблокувало прохід суден по Ельбі.
У Дрездені впала частина мосту через Ельбу
Джерело фото: DPA
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У центрі німецького міста Дрезден рано-вранці обвалилися частини мосту Кароли. Закрита вся територія навколо мосту в історичному центрі.

Як пише DPA, у воду впав сегмент моста завдовжки сто метрів, по якому були прокладені трамвайні колії.

Міст Кароли є одним з найважливіших мостів Дрездена. Конструкція довжиною близько 100 метрів була побудована в 1967-1971 роках. Це один із чотирьох мостів, які перетинають Ельбу в центрі міста.

«Частина мосту Кароли в Дрездені обвалилася! Вся територія навколо мосту Кароли, водний шлях Ельби, а також велодоріжка та пішохідна доріжка повністю закриті для руху!», - повідомляє поліція землі Саксонія.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

По річці неможливий прохід суднам, цей водний шлях має федеральне, тобто загальнодержавне значення.

Окрім того, пошкоджено дві теплотраси, тож наразі відсутнє централізоване постачання гарячої води.

Пожежні та інші рятувальні служби застосовують безпілотники, щоб з’ясувати масштаби пошкоджень та подальші загрози. Причини аварії з’ясовуються.

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