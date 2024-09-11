На Тернопільщині працівники поштового відділення накрали з посилок дрони для ЗСУ на 6 млн гривень

Начальник поштового відділення та підлеглі організували схему викрадення безпілотників.

Джерело фото: npu.gov.ua

На Тернопільщині начальник поштового відділення разом із підлеглими організував масштабну схему привласнення безпілотників, призначених для військових. Загальна вартість викрадених квадрокоптерів становить майже 6 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України.

Зловмисники, серед яких були двоє мешканців Тернополя, один із яких обіймав посаду начальника поштового відділення, привласнювали безпілотники з відправлень для українських захисників. Після цього коробки з безпілотниками перепаковували, наповнюючи їх непотребом, що мав аналогічну вагу та габарити.

Продані квадрокоптери реалізовувалися через інтернет за зниженими цінами. Оплата надходила на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один з фігурантів навіть зареєстрував ФОП для отримання платежів.

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків у Львівській області та Києві, вилучивши 15 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, 25 банківських карток, документи та чорнові записи. Заблоковані також цифрові активи на криптогаманцях зловмисників.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та можливістю заборони на обіймання певних посад. Суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов'язання та нічний домашній арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.

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