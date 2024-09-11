Синя гілка метро в Києві повноцінно запрацює з 12 вересня

Ідеться про рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки».

У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 11 вересня.

За його словами, пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська» завершені. Відтак, повноцінний рух поїздів відновлюють 12 вересня.

Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.

«Перегінний тунель між “Деміївською” - ”Либідською” знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї», - зазначив мер.

За словами Кличка, кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

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