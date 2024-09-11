Практика судів
  1. В Україні

Синя гілка метро в Києві повноцінно запрацює з 12 вересня

12:31, 11 вересня 2024
Ідеться про рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки».
Синя гілка метро в Києві повноцінно запрацює з 12 вересня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» - «Теремки». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 11 вересня.

За його словами, пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська» завершені. Відтак, повноцінний рух поїздів відновлюють 12 вересня.

Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.

«Перегінний тунель між “Деміївською” - ”Либідською” знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї», - зазначив мер.

За словами Кличка, кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків – голова Нацбанку Андрій Пишний підсумував результати місії МВФ

Україна має провести кропітку роботу з акумулювання внутрішніх ресурсів – Андрій Пишний прокоментував угоду на рівні персоналу з місією МВФ.

Зміни до КПК, створення Вищого адмінсуду, аудит НАБУ, склад наглядової ради «Укренерго», курс і збір податків – які умови назвали в МВФ

У заяві МВФ вказано, що війна продовжиться у 2025 році, і перелічені відповідні реформи для України, аби вона могла отримати фінансування.

У Держаудитслужбі вважають, що у судовій владі немає органу контролю за використанням бюджетних коштів, тому взяли на себе місію перевірити суди

Вища рада правосуддя, затверджуючи положення про ДСА, не визначила для Державної судової адміністрації повноваження стосовно контролю за використанням судами бюджетних коштів, вважає Аудитслужба.

Ситуація з підсудністю справ дійшла вже до того, що настав час створити довідник територіальної підсудності місцевих загальних судів – РСУ

У Раді суддів України повідомили, що в питаннях територіальної підсудності судових справ вже плутаються навіть судді.

На службу до ГУР зможуть приймати іноземців та осіб без громадянства – Кабмін вніс законопроект

Кабмін пропонує врегулювати порядок проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду