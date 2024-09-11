Новый дрон «Черная вдова» получил допуск к использованию в ВСУ

Украинские войска получат новый дрон «Черная вдова» с возможностью одноразового использования.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в войска новый беспилотный авиационный комплекс под названием «Черная вдова». Этот дрон тактического уровня имеет ряд преимуществ, которые повышают его эффективность в боевых условиях. Об этом сообщили в ведомстве.

Беспилотник «Черная вдова» оснащен возможностью работы как днем, так и ночью, что делает его универсальным в различных условиях. Квадрокоптер может использоваться как ударный FPV (первое личное видео), благодаря чему его относительно низкая цена позволяет активно применять его в боевых операциях.

Стоит отметить, что дрон также доступен в формате для одноразового использования, который имеет усиленный заряд взрывчатки. Это делает «Черную вдову» эффективным средством для выполнения специфических задач.

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