Швейцарский регулятор расследует обстоятельства краха международной финансовой группы Credit Suisse

FINMA проверяет действия Credit Suisse перед его приобретением UBS в 2023 году.

Фото из открытых источников

Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA инициировал проверку управленческих решений Credit Suisse, приведших к его краху в 2023 году, когда банк был приобретен конкурентом UBS. Об этом сообщает швейцарское издание SonntagsZeitung, передает Reuters.

FINMA анализирует события, которые происходили в течение 15 месяцев до слияния банков в марте прошлого года. Для этого было опрошено около десяти нынешних и бывших сотрудников обоих финансовых учреждений. Аудит антикризисного управления в Credit Suisse проводит юридическая фирма Wenger Plattner.

Кроме того, парламентский комитет Швейцарии готовит собственный отчет о действиях властей во время банкротства Credit Suisse, который ожидается позже в этом году. В апреле швейцарские власти предложили новые требования к капиталу UBS для предотвращения подобных кризисов в будущем, которые парламент планирует рассмотреть после публикации отчета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.