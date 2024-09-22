В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 всколыхнуло окрестности горы Афон на северо-востоке Греции.

В воскресенье на северо-востоке Греции, в районе монастыря на горе Афон, произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным Афинского геодинамического института, эпицентр землетрясения находился на глубине 12,8 километров, в 8 километрах к северо-западу от горы Афон.

Через несколько минут после основного толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 3,9. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Местные власти продолжают мониторить ситуацию, сообщает Ekathimerini.

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