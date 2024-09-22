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В Греції стався потужний землетрус

20:56, 22 вересня 2024
Землетрус магнітудою 4,6 сколихнув околиці гори Афон на північному сході Греції.
В Греції стався потужний землетрус
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У неділю на північному сході Греції, в районі монастиря на горі Афон, стався землетрус магнітудою 4,6. За даними Афінського геодинамічного інституту, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 12,8 кілометрів, за 8 кілометрів на північний захід від гори Афон.

Через кілька хвилин після основного поштовху був зафіксований афтершок магнітудою 3,9. Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає. Місцева влада продовжує моніторити ситуацію, повідомляє Ekathimerini.

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