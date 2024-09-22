У Житомирі на річці перевернувся човен з групою осіб – повідомляють про загиблих

Одну із жінок врятували місцеві жителі, які знаходились на березі річки.

Джерело ілюстративного зображення: moyaosvita.com.ua

У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен з групою осіб. У результаті нещасного випадку дві людини потонуло, повідомили у ДСНС.

Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіло однієї жінки на відстані близько 250 метрів від берега. Наразі тривають пошукові роботи ще однієї загиблої, повідомляють у ДСНС.

Також, як зазначається, за попередньою інформацією, одну із жінок врятували місцеві жителі, які знаходились на березі річки. Її госпіталізували до медзакладу.

Інші четверо людей медичної допомоги не потребували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.