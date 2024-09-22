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У Житомирі на річці перевернувся човен з групою осіб – повідомляють про загиблих

16:36, 22 вересня 2024
Одну із жінок врятували місцеві жителі, які знаходились на березі річки.
У Житомирі на річці перевернувся човен з групою осіб – повідомляють про загиблих
Джерело ілюстративного зображення: moyaosvita.com.ua
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У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен з групою осіб. У результаті нещасного випадку дві людини потонуло, повідомили у ДСНС.

Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіло однієї жінки на відстані близько 250 метрів від берега. Наразі тривають пошукові роботи ще однієї загиблої, повідомляють у ДСНС.

Також, як зазначається, за попередньою інформацією, одну із жінок врятували місцеві жителі, які знаходились на березі річки. Її госпіталізували до медзакладу.

Інші четверо людей медичної допомоги не потребували.

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