Хто із пенсіонерів може отримати понад 500 гривень доплати у жовтні

Деякі українські пенсіонери можуть отримати підвищення виплат цієї осені. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Так, пенсії виростуть за рахунок спеціальної вікової надбавки, на яку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:
Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. На даний момент виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:
Надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.
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