Хто із пенсіонерів може отримати понад 500 гривень доплати у жовтні

Пенсії виростуть за рахунок спеціальної вікової надбавки.

Фото: volynnews.com

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Деякі українські пенсіонери можуть отримати підвищення виплат цієї осені. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Так, пенсії виростуть за рахунок спеціальної вікової надбавки, на яку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:

досягли віку 70 років;

загальна сума їх пенсій не перевищує 10 340,35 гривень;

одержують пенсію за віком.

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. На даний момент виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;

456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;

570 гривень для осіб віком від 80 років.

Надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.

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