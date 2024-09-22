Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Кто из пенсионеров может получить более 500 гривен доплаты в октябре

23:30, 22 сентября 2024
Пенсии вырастут за счет специальной возрастной надбавки.
Кто из пенсионеров может получить более 500 гривен доплаты в октябре
Фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые украинские пенсионеры могут получить повышение выплат этой осенью. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Так, пенсии вырастут за счет специальной возрастной надбавки, на которую могут претендовать пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • достигли возраста 70 лет;
  • общая сумма их пенсий не превышает 10340,35 гривен;
  • получают пенсию по возрасту.

Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. На данный момент выплаты для имеющих право на надбавку могут увеличиться так:

  • 300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
  • 456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;
  • 570 гривен для лиц от 80 лет.

Прибавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется в основную сумму пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде планируют исправить ситуацию с понижением зарплаты у руководящих работников Пенсионного фонда

Для того, чтобы руководящие работники Пенсионного фонда не увольнялись, предлагают внести изменения в государственный бюджет на 2024 год.

Галина Третьякова предлагает исключить из закона о судоустройстве запрет участия судей в забастовках

Но записать этот запрет в другом законе.

Полиция и прокуратура начали розыск военнослужащих, пропавших без вести в Курской области

Родные военнослужащих с помощью правоохранительных органов и судов пытаются узнать судьбу своих близких.

Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео