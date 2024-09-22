Кто из пенсионеров может получить более 500 гривен доплаты в октябре

Некоторые украинские пенсионеры могут получить повышение выплат этой осенью. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Так, пенсии вырастут за счет специальной возрастной надбавки, на которую могут претендовать пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. На данный момент выплаты для имеющих право на надбавку могут увеличиться так:
Прибавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется в основную сумму пенсии.
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