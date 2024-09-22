Кто из пенсионеров может получить более 500 гривен доплаты в октябре

Пенсии вырастут за счет специальной возрастной надбавки.

Фото: volynnews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые украинские пенсионеры могут получить повышение выплат этой осенью. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Так, пенсии вырастут за счет специальной возрастной надбавки, на которую могут претендовать пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

достигли возраста 70 лет;

общая сумма их пенсий не превышает 10340,35 гривен;

получают пенсию по возрасту.

Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. На данный момент выплаты для имеющих право на надбавку могут увеличиться так:

300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для лиц от 80 лет.

Прибавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется в основную сумму пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.