ФЛП на общей системе возвращает ошибочно полученные средства — включается ли эта сумма в доход

Если предприниматель возвращает полученную на его расчетный счет ошибочно перечисленную сумму средств, такую ​​сумму не включают в состав дохода.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, включается ли в доход ФЛП на общей системе ошибочно перечисленная сумма средств на его расчетный счет, а затем возвращена.

Так, согласно п. 177.1 ст. 177 разд. IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI налогообложению подлежат доходы физических лиц - предпринимателей, полученных в течение календарного года от осуществления хозяйственной деятельности.

Согласно п. 177.2 ст. 177 разд. IV НКУ, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

То есть если полученная физическим лицом – предпринимателем на его расчетный счет ошибочно перечисленная сумма средств была возвращена, то такая сумма не включается в состав дохода субъекта хозяйствования.

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