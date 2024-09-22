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ФОП на загальній системі повертає помилково отримані кошти — чи включається ця сума до доходу

23:00, 22 вересня 2024
Якщо підприємець повертає отриману на його розрахунковий рахунок помилково перераховану суму коштів, то таку суму не включають до складу доходу.
ФОП на загальній системі повертає помилково отримані кошти — чи включається ця сума до доходу
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, чи включається до доходу ФОП на загальній системі помилково перерахована сума коштів на його розрахунковий рахунок, а потім повернута.

Так,  згідно із п. 177.1 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб - підприємців, які отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 розд. IV ПКУ, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.   

Тобто, якщо отримана фізичною особою – підприємцем на його розрахунковий рахунок помилково перерахована сума коштів була повернута, то така сума не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.

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