В Житомире на реке перевернулась лодка с группой лиц – сообщают о погибших

Одну из женщин спасли местные жители, находившиеся на берегу реки.

Источник иллюстративного изображения: moyaosvita.com.ua

В Житомире на реке Тетерев перевернулась лодка с группой лиц. В результате несчастного случая два человека утонуло, сообщили в ГСЧС.

Водолазы Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тело одной женщины на расстоянии около 250 метров от берега. Сейчас продолжаются поисковые работы еще одной погибшей, сообщают в ГСЧС.

Также, как отмечается, по предварительной информации, одну из женщин спасли местные жители, находившиеся на берегу реки. Ее госпитализировали в медучреждение.

Другие четыре человека в медицинской помощи не нуждались.

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