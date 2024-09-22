Швейцарський регулятор розслідує обставини краху міжнародної фінансової групи Credit Suisse

FINMA перевіряє дії Credit Suisse перед його придбанням UBS у 2023 році.

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Швейцарський регулятор фінансових ринків FINMA ініціював перевірку управлінських рішень Credit Suisse, що призвели до його краху в 2023 році, коли банк був придбаний конкурентом UBS. Про це повідомляє швейцарське видання SonntagsZeitung, передає Reuters.

FINMA аналізує події, які відбувалися протягом 15 місяців до злиття банків у березні минулого року. Для цього було опитано близько десяти нинішніх та колишніх співробітників обох фінансових установ. Аудит антикризового управління в Credit Suisse проводить юридична фірма Wenger Plattner.

Крім того, парламентський комітет Швейцарії готує власний звіт щодо дій влади під час банкрутства Credit Suisse, який очікується пізніше цього року. У квітні швейцарська влада запропонувала нові вимоги до капіталу UBS для запобігання подібним кризам у майбутньому, які парламент планує розглянути після публікації звіту.

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