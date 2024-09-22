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Хоча у КМДА заявили про нормалізацію якості повітря, на лівому березі Києва стоїть смог і нічим дихати

17:35, 22 вересня 2024
Департамент захисту довкілля повідомив про низький рівень забрудненості повітря в Києві.
Хоча у КМДА заявили про нормалізацію якості повітря, на лівому березі Києва стоїть смог і нічим дихати
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Як заявив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 15:30 22 вересня 2024 року якість повітря в Києві покращилася, і в місті спостерігається низький рівень забрудненості. повідомляє, що всі попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються.

Втім, як повідомляють читачі «Судово-юридичної газети» з Дніпровського району Києва, ситуація на лівому березі не змінилася. Стоїть запах гарі і смог, відкрити вікна неможливо.

Проте в КМДА заявляють, що на правому березі міста індекс якості повітря на кількох стаціонарних пунктах моніторингу складає:

  • вул. Турівська, 28: 45 (низький рівень забрудненості)
  • вул. Щусєва, 20: 34 (низький рівень забрудненості)
  • проспект Європейського Союзу, 64-Г: 40 (низький рівень забрудненості)
  • просп. Берестейський, 97: 47 (низький рівень забрудненості)
  • вул. Китаївська, 22: 43 (низький рівень забрудненості)

На лівому березі показники також вказують на низький рівень забрудненості:

  • вул. Харківське шосе, 7/1: 38
  • вул. Архітектора Вербицького, 26: 42

Нагадаємо, що ще зранку Київ був на 7 місці міст світу з найбільш забрудненим повітрям через пожежі в області.

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