В Киеве оперативно наказали водителя, который решил проехаться полосой общественного транспорта

Автомобиль Toyota двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

В столице во время патрулирования на улице Князей Острожских инспекторы заметили автомобиль Toyota, водитель которого двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Следовательно, транспортное средство остановили, а на водителя правоохранители вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напоминают, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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