Карма догнала водителя, проехавшего перекресток на красный сигнал светофора в Киеве, видео

Патрульные оперативно догнали авто и выписали водителю штраф.

Как рассказали в Патрульной полиции Киева, на днях в Голосеевском районе мотопатрульные заметили транспортное средство Hyundai, водитель которого проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Следовательно, инспекторы быстро остановили водителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. Кроме того, с водителем провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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