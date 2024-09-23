На борту літака стався переполох через «сюрприз» в їжі

Пілот був змушений зробити аварійну посадку в Данії.

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Літак авіакомпанії Scandinavian Airlines, що прямував з Осло до Малаги, здійснив аварійну посадку в Данії після інциденту з гризуном. Як повідомляє видання Daily Star, під час обіду одна з пасажирок виявила в упаковці живу мишу, яка вискочила та почала бігати по салону.

Рейс, що вилетів 18 вересня, зустрівся з несподіваним «сюрпризом» під час польоту. Очевидець Ярле Боррестад у Facebook описав, як жінка відкрила їжу, і з лотка вискочила жива миша, що спричинило паніку серед пасажирів.

Командир повітряного судна ухвалив рішення про незаплановану посадку в аеропорту Копенгагена, оскільки на борту не може бути гризунів через ризики, пов’язані з електричними системами літака. Після приземлення пасажирів пересадили на інший рейс, і вони продовжили подорож до Малаги.

Представник авіакомпанії зазначив, що подібні інциденти трапляються вкрай рідко, і додав, що компанія запровадила нові інструкції для запобігання подібним ситуаціям, включаючи перевірки з постачальниками.

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