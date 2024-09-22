На Київщині чоловік відкрив хаотичну стрілянину з автомату у магазині

Невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і поранив двох людей з автомата.

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На Київщині правоохоронці встановили, особу чоловіка, який поранив двох людей з автомата у магазині.

Як повідомили у поліції, 22 вересня близько 14:00 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

На місце події правоохоронці викликали медичну допомогу. Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Поліції вдалося встановити особу зловмисника, відтак правоохоронці розпочали операцію із затримання чоловіка.

«Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку», - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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