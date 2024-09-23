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Патрульна поліція нагадує про штраф за користування телефоном під час їзди

07:18, 23 вересня 2024
Патрульна поліція нагадує, що кожна секунда на телефоні може коштувати життя.
Патрульна поліція нагадує про штраф за користування телефоном під час їзди
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Патрульна поліція нагадує водіям про небезпеку використання мобільних телефонів під час керування транспортом. Відповідно до ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Дослідження показують, що водій, який відволікається на телефон на швидкості 50 км/год, проїжджає близько 28 метрів «наосліп» протягом лише двох секунд, що може призвести до серйозних аварій. Патрульна поліція закликає усіх водіїв уникати використання телефонів під час руху, адже це спричиняє ефект перемикання уваги, що ускладнює реагування на дорожні ситуації.

Патрульна поліція попереджає  – залишайтеся зосередженими на керуванні автомобілем, щоб забезпечити безпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

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