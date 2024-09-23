10-річний хлопчик кинув камінь у 9-річного, втрутилася мати потерпілого і тепер батьків дітей притягнуть до відповідальності

Поліція з'ясовує обставини конфлікту між двома дітьми в Коломиї.

Поліція Коломийщини розслідує інцидент, що стався між двома неповнолітніми. 20 вересня на лінію «102» надійшло повідомлення від 36-річної жінки про конфлікт між її 9-річним сином та 10-річним сусідським хлопчиком. Під час суперечки 10-річний дитина кинув камінь, внаслідок чого 9-річний хлопчик отримав забійну рану чола.

Постраждалого доставили до Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги, де медики підтвердили травму. На місце події виїхали співробітники ювенальної превенції, які опитали батьків та дітей. Протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) було складено на батьків 10-річного хлопчика.

Того ж вечора до поліції звернулася 34-річна матір 10-річного хлопчика, яка повідомила про напад з боку матері потерпілого. Жінка заявила, що її сусідка шарпала її сина за одяг і вдарила його по спині, завдавши фізичного болю.

Поліцейські проводять перевірку для встановлення всіх обставин та правової кваліфікації дій учасників події.

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