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Избран председатель Старовижовского районного суда Волынской области

11:43, 23 сентября 2024
Суд возглавила Оксана Хаврона.
Избран председатель Старовижовского районного суда Волынской области
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В Старовижевском районном суде Волынской области состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает судебное учреждение.

Согласно нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более срока полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Путем тайного голосования на должность председателя Старовижовского районного суда Волынской области с 23 сентября 2024 года сроком на три года избрана судья Хаврона Оксана Иосифовна.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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