В Киеве снова удерживается высокий уровень загрязненности воздуха — заявили в КГГА

Киевлян призывают воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

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В Киеве с утра 23 сентября наблюдается ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Киевлян призывают воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

«По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 08:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)», - говорится в сообщении

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха власти рекомендуют жителям закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и включить на максимум воздухоочиститель.

Напомним, что 22 сентября Киев был на 7 месте городов мира с наиболее загрязненным воздухом из-за пожаров в области.

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