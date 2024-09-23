Пенсионеру с оккупированной территории остановили выплаты — он может пройти процедуру удаленной идентификации

Пенсионеры с временно оккупированных территорий Украины могут пройти процедуру отдаленной идентификации, если им остановили выплату пенсии. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Алгоритм таков:
Процедура видеоидентификации состоится не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.
В случае возникновения трудностей с возобновлением пенсионных выплат можно обратиться в Офис Омбудсмана:
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