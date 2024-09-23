Пенсионеру с оккупированной территории остановили выплаты — он может пройти процедуру удаленной идентификации

Процедура видеоидентификации состоится не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Иллюстративное фото из открытых источников

Пенсионеры с временно оккупированных территорий Украины могут пройти процедуру отдаленной идентификации, если им остановили выплату пенсии. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Алгоритм таков:

Необходимо зайти на вебпортал Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью «Дія.Підпис» или электронной подписи, выданной банком.

Далее на вебпортале выбрать раздел «Заявление на идентификацию в режиме видеоконференции», заполнить все поля отмеченные звездочкой и выбрать наиболее удобный для вас способ видеосвязи (Google Meet, Zoom или другие платформы).

Процедура видеоидентификации состоится не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

В случае возникновения трудностей с возобновлением пенсионных выплат можно обратиться в Офис Омбудсмана:

номера телефонов: 0 800 501 720, 044 299 74 08

адрес электронной почты: [email protected].

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