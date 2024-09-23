ФЛП на момент регистрации имеет статус пенсионера или лица с инвалидностью — с уплатой единого взноса

Физические лица – предприниматели освобождаются от обязанности платить ЕСВ за себя, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью.

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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, освобождаются ли от уплаты единого взноса ФЛП, которые на момент их государственной регистрации имеют статус пенсионера или лица с инвалидностью, и необходимо ли сообщить о таком статусе контролирующим органам

Физические лица – предприниматели (кроме электронных резидентов (э-резидентов) освобождаются от обязанности уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за себя, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, либо являются лицами с инвалидностью, либо достигли возраста, установленного ст.26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

В то же время, в случае если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Фонда социального страхования или управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности, которая предоставляется в контролирующий орган за местом регистрации.

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