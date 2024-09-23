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ФОП на момент реєстрації має статус пенсіонера або особи з інвалідністю — що зі сплатою єдиного внеску

11:25, 23 вересня 2024
Фізичні особи – підприємці звільняються від обов’язку сплачувати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю.
ФОП на момент реєстрації має статус пенсіонера або особи з інвалідністю — що зі сплатою єдиного внеску
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи звільняються від сплати єдиного внеску ФОП, які на момент їх державної реєстрації мають статус пенсіонера або особи з інвалідністю, та чи необхідно повідомити про такий статус контролюючі органи

Фізичні особи – підприємці (крім електронних резидентів (е-резидентів) звільняються від обов’язку сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. При цьому окремо повідомляти контролюючий орган про набуття відповідного статусу пенсіонера або особи з інвалідністю не потрібно.

Водночас, у разі якщо такі особи отримують соціальну допомогу по інвалідності від Фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.

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