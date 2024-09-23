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Пенсіонеру з окупованої території зупинили виплати — він може пройти процедуру віддаленої ідентифікації

09:25, 23 вересня 2024
Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви.
Пенсіонеру з окупованої території зупинили виплати — він може пройти процедуру віддаленої ідентифікації
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Пенсіонери із тимчасово окупованих територій України можуть пройти процедуру віддаленої ідентифікації, якщо їм зупинили виплату пенсії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Алгоритм такий:

  1. Необхідно зайти на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуватися за допомогою «Дія.Підпис» або електронного підпису, виданого банком.
  2. Далі на вебпорталі обрати розділ «Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції», заповнити усі поля позначені зірочкою та вибрати найбільш зручний для вас спосіб відеозв'язку (Google Meet, Zoom чи інші платформи).

Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви.

У разі виникнення труднощів із відновленням пенсійних виплат, можна звернутися до Офісу Омбудсмана:

  • номера телефонів: 0 800 501 720, 044 299 74 08  
  • електронна адреса: [email protected].

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