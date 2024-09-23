Пенсіонеру з окупованої території зупинили виплати — він може пройти процедуру віддаленої ідентифікації

Пенсіонери із тимчасово окупованих територій України можуть пройти процедуру віддаленої ідентифікації, якщо їм зупинили виплату пенсії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Алгоритм такий:
Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви.
У разі виникнення труднощів із відновленням пенсійних виплат, можна звернутися до Офісу Омбудсмана:
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